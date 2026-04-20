Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard

Montbéliard

Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg

Avec Angela Garcia-Brugger, artiste-peintre

Partez à la découverte des végétaux dans le musée, puis dessinez et composez vos propres motifs inspirés de cette collecte. Réalisez une création décorative à la manière d’une mosaïque, accompagnée pas à pas jusqu’à la mise en couleur (aquarelle ou autres techniques). .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD