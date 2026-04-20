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Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard

Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg Rue du Château Montbéliard samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Château Montbéliard Wurtemberg

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Montbéliard

Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg

Avec Angela Garcia-Brugger, artiste-peintre

Partez à la découverte des végétaux dans le musée, puis dessinez et composez vos propres motifs inspirés de cette collecte. Réalisez une création décorative à la manière d’une mosaïque, accompagnée pas à pas jusqu’à la mise en couleur (aquarelle ou autres techniques).   .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61  musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Atelier de dessin et d’aquarelle Mosaïques végétales au Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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