Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard
Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard lundi 22 juin 2026.
Montbéliard
Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard
Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Le Conservatoire et le collège Claude Lorius s’associent autour d’un projet artistique mêlant pratique orchestrale et vocale. Tout au long de l’année, des élèves de la 6e à la 3e participent à deux ateliers hebdomadaires Impro-sons, encadrés par des musiciens-enseignants du Conservatoire et leur professeur d’éducation musicale.
Ce concert de restitution met en valeur leur travail instrumental et leur offre une véritable expérience de la scène. Les élèves seront également accompagnés par la chorale du collège.
Avec
Jean-Claude André (trompette), Philippe Bouveret (saxophone), Laurent Zemp (tuba), Matthieu Hoffmann (percussions), Guillaume Benoît (guitare)
Coordination et direction de la chorale Mathias Oberon
Entrée gratuite sur réservation en ligne .
Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
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English : Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard
L’événement Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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