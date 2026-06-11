Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard lundi 22 juin 2026.

Montbéliard

Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le Conservatoire et le collège Claude Lorius s’associent autour d’un projet artistique mêlant pratique orchestrale et vocale. Tout au long de l’année, des élèves de la 6e à la 3e participent à deux ateliers hebdomadaires Impro-sons, encadrés par des musiciens-enseignants du Conservatoire et leur professeur d’éducation musicale.

Ce concert de restitution met en valeur leur travail instrumental et leur offre une véritable expérience de la scène. Les élèves seront également accompagnés par la chorale du collège.

Avec

Jean-Claude André (trompette), Philippe Bouveret (saxophone), Laurent Zemp (tuba), Matthieu Hoffmann (percussions), Guillaume Benoît (guitare)

Coordination et direction de la chorale Mathias Oberon

Entrée gratuite sur réservation en ligne .

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard

L’événement Concert Les voix de l’orchestre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD