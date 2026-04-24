Midi du musée Quand le religieux s’expose Rue du Château Montbéliard
Midi du musée Quand le religieux s’expose Rue du Château Montbéliard jeudi 18 juin 2026.
Montbéliard
Midi du musée Quand le religieux s’expose
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 12:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Midi du château Quand le religieux s’expose
Visite commentée adultes
À travers une sélection d’objets et d’œuvres, découvrez les représentations du sacré dans les collections du musée reliquaire, icône, calice ou Vierge en albâtre. Une exploration entre histoire, symbolique et savoir-faire artistique.
Gratuit Sur réservation au 03 81 99 22 57
L’accès au reste du musée nécessite un billet d’entrée .
Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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English :
L’événement Midi du musée Quand le religieux s’expose Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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