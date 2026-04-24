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Midi du musée Quand le religieux s’expose Rue du Château Montbéliard

Midi du musée Quand le religieux s’expose Rue du Château Montbéliard jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Rue du Château

Adresse : Château Montbéliard Wurtemberg

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montbéliard

Midi du musée Quand le religieux s’expose

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 12:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Midi du château Quand le religieux s’expose

Visite commentée adultes

À travers une sélection d’objets et d’œuvres, découvrez les représentations du sacré dans les collections du musée reliquaire, icône, calice ou Vierge en albâtre. Une exploration entre histoire, symbolique et savoir-faire artistique.

Gratuit Sur réservation au 03 81 99 22 57
L’accès au reste du musée nécessite un billet d’entrée   .

Rue du Château Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61  musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Midi du musée Quand le religieux s’expose Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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