Concert Les rendez-vous de la création au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard vendredi 19 juin 2026.

Montbéliard

Concert Les rendez-vous de la création au Conservatoire du Pays de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert des élèves classes de composition par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard présente un concert des élèves des classes de composition, avec ou sans électronique.

Une soirée placée sous le signe de l’invention sonore et de la diversité des écritures musicales. Chaque pièce reflète un parcours singulier, une recherche personnelle et une voie en devenir.

Les œuvres présentées explorent différents univers acoustique, électroacoustique, musique mixte ou expérimentale, offrant un panorama vivant de la création contemporaine.

Un moment de partage entre jeunes compositeurs, interprètes et public curieux.

Avec les élèves des classes de Jacopo Baboni-Schilingi, Charles van Hemelryck, Cyril Michaud, Giacomo Platini, Lorenzo Bianchi et Gaja Maffezzoli.

Entrée gratuite réservation en ligne obligatoire. .

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Concert Les rendez-vous de la création au Conservatoire du Pays de Montbéliard

L’événement Concert Les rendez-vous de la création au Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD