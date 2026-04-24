Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard
Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard mercredi 24 juin 2026.
Montbéliard
Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Une heure, une œuvre Regard naturaliste sur les herbiers des collections au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
Une conférence pour découvrir une œuvre des collections en détail, accompagnée par une guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération.
À partir d’une sélection d’herbiers, remontez le temps et explorez la flore locale à travers les travaux de Charles Contejean et d’autres naturalistes. Entre esthétique et observation scientifique, ces planches révèlent de nombreuses informations.
Dans le cadre de l’exposition Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs
Sur réservation au 03 81 99 22 57 .
Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.com
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English :
L’événement Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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