Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard

Montbéliard

Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Une heure, une œuvre Regard naturaliste sur les herbiers des collections au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel

Une conférence pour découvrir une œuvre des collections en détail, accompagnée par une guide conférencière de Pays de Montbéliard Agglomération.

À partir d’une sélection d’herbiers, remontez le temps et explorez la flore locale à travers les travaux de Charles Contejean et d’autres naturalistes. Entre esthétique et observation scientifique, ces planches révèlent de nombreuses informations.

Dans le cadre de l’exposition Manufacturer la nature, le végétal dans les arts décoratifs

Sur réservation au 03 81 99 22 57 .

Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel 8 Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.com

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English :

L’événement Une heure, une œuvre au Musée d’Art et d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD