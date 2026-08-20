Atelier de dessin manga – niveau débutant, Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté, Moulins
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Samuel Paty - Moulins Communauté · Moulins
Informations pratiques
Atelier de dessin manga – niveau débutant Samedi 3 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Allier
1 même personne ne peut pas participer aux 2 ateliers de la journée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Pour débuter dans le dessin manga ou développer de premières compétences.
Médiathèque Samuel Paty – Moulins Communauté Place Maréchal de Lattre de Tassigny 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0443510000 https://mediatheques.agglo-moulins.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 »}, {« type »: « phone », « value »: « 43 »}, {« type »: « phone », « value »: « 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 00 »}, {« type »: « phone », « value »: « 00 »}] Parking devant le bâtiment
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©canva
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