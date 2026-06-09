Atelier de fabrication de sceaux médiévaux Maison des services Publics RDC sud Montélimar mercredi 8 juillet 2026.

Montélimar

Atelier de fabrication de sceaux médiévaux

Maison des services Publics RDC sud Archives municipales et communautaires Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29

Les enfants de 8 à 12 ans fabriqueront, et peindrons, avec les archivistes, de magnifiques copies de sceaux médiévaux, en plâtre, comme ce beau chevalier ! Ils pourront les emporter à la maison !

.

Maison des services Publics RDC sud Archives municipales et communautaires Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 21 22 service.archives@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Children aged 8 to 12 will work with archivists to make and paint magnificent plaster copies of medieval seals, like this handsome knight! They can take them home with them!

L’événement Atelier de fabrication de sceaux médiévaux Montélimar a été mis à jour le 2026-06-09 par Montélimar Tourisme Agglomération