Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina Théâtre de Montélimar Montélimar

Montélimar

Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina

Théâtre de Montélimar 1, Place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06 22:10:00

Date(s) :

2026-07-06

Deux comédiens de la compagnie Mirandolina vont interpréter deux voisins dans une histoire rocambolesque où elle, complètement fantaisiste et imprévisible viendra bousculer et se faire bousculer par lui, ordonné et rationnel.

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Théâtre de Montélimar 1, Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com

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English :

Two actors from Compagnie Mirandolina take on the role of two neighbors in a bizarre story in which she, completely whimsical and unpredictable, jostles and is jostled by him, orderly and rational.

L’événement Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération