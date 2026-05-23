Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina Théâtre de Montélimar Montélimar
Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina Théâtre de Montélimar Montélimar lundi 6 juillet 2026.
Montélimar
Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina
Théâtre de Montélimar 1, Place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit jusqu’à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06 22:10:00
Date(s) :
2026-07-06
Deux comédiens de la compagnie Mirandolina vont interpréter deux voisins dans une histoire rocambolesque où elle, complètement fantaisiste et imprévisible viendra bousculer et se faire bousculer par lui, ordonné et rationnel.
.
Théâtre de Montélimar 1, Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 mirandolina.cie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two actors from Compagnie Mirandolina take on the role of two neighbors in a bizarre story in which she, completely whimsical and unpredictable, jostles and is jostled by him, orderly and rational.
L’événement Théâtre O Théâtre Avec dessus dessous de la Cie Mirandolina Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Nuit des Musées, Exposition Au fil du Rhône Centre Culturel des Carmes Montélimar 23 mai 2026
- Musée Associatif de Montélimar (archéologie, géologie, préhistoire, médiéval et numismatique), Chapelle des Carmes, Montélimar 23 mai 2026
- Exposition FXB Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar 23 mai 2026
- Exposition Peinture sur Oeuf Centre Culturel des Carmes Montélimar 23 mai 2026
- Concert Chœur Adhémar Grands chœurs d’opéra place du Théâtre Montélimar 23 mai 2026