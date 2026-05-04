Montélimar

Conte musical Be Bopera

Théâtre Émile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

En partenariat avec le conservatoire de Montélimar, les écoles du RPI de la Valdaine qui rassemble 4 classes de la petite section de maternelle au CM2 présenteront un spectacle tiré du conte musical Be Bopera.

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Théâtre Émile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

In partnership with the Montélimar conservatory, the schools of the Valdaine RPI, which includes 4 classes from kindergarten to CM2, will present a show based on the musical tale Be Bopera.

L’événement Conte musical Be Bopera Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération