Exposition à la Galerie d’étoiles La Galerie d’étoiles Montélimar
Exposition à la Galerie d’étoiles La Galerie d’étoiles Montélimar mercredi 1 juillet 2026.
Montélimar
Exposition à la Galerie d’étoiles
La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Venez découvrir l’exposition de l’artiste aux multiples techniques, JOSMA, à la Galerie d’étoiles.
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La Galerie d’étoiles 20 rue Raymond Daujat Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 90 22 65 lagaleriedetoiles@outlook.fr
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English :
Come discover the exhibition by the multi-media artist JOSMA at the Galerie d’Étoiles.
L’événement Exposition à la Galerie d’étoiles Montélimar a été mis à jour le 2026-06-22 par Montélimar Tourisme Agglomération
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