Madame de Sévigné et le messager du roi Montélimar

Madame de Sévigné et le messager du roi

Départ au niveau du parc Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-07-01

Alors qu’elle se rend à Grignan, madame de Sévigné est rattrapée par un messager du roi…Faites équipe avec madame déjouer un complot et sauver la famille de la marquise. Jeu de piste et d’enquête Planète Guides. Jeu à la demande. Sur réservation.

Départ au niveau du parc Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 isabelle.gonon@hotmail.fr

English :

On her way to Grignan, Madame de Sévigné is overtaken by a messenger from the king… Team up with Madame to foil a plot and save the Marquise’s family. Planète Guides treasure hunt and investigation game. Game on request. Reservations required.

