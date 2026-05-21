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Atelier famille Mon beau blason Rue de Narbonne Montélimar

Atelier famille Mon beau blason Rue de Narbonne Montélimar samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue de Narbonne

Adresse : Château de Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Montélimar

Atelier famille Mon beau blason

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-07-04

Atelier famille en accès libre. Invente un blason qui te ressemble motifs, formes couleurs… de quoi faire ton portrait symbolique.
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30  leschateaux@ladrome.fr

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English :

Free family workshop. Invent a coat of arms that reflects your personality: motifs, shapes, colors? enough to create your own symbolic portrait.

L’événement Atelier famille Mon beau blason Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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