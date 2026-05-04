Working dead conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Working dead

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Par les élèves de la Classe de 4ème à Horaires Aménagés Théâtre du collège Olivier de Serres.

Deux journalistes d’investigation mettent à jour un à un les mécanismes toxiques d’une Start-Up de Conseil en Marketing devenue Licorne…

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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

By students in the 4th year of the Classes à Horaires Aménagés Théâtre at collège Olivier de Serres.

Two investigative journalists uncover one by one the toxic mechanisms of a marketing consultancy start-up that has become a Unicorn…

L’événement Working dead Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération