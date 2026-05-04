Working dead conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Working dead conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar vendredi 19 juin 2026.
Montélimar
Working dead
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Par les élèves de la Classe de 4ème à Horaires Aménagés Théâtre du collège Olivier de Serres.
Deux journalistes d’investigation mettent à jour un à un les mécanismes toxiques d’une Start-Up de Conseil en Marketing devenue Licorne…
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
By students in the 4th year of the Classes à Horaires Aménagés Théâtre at collège Olivier de Serres.
Two investigative journalists uncover one by one the toxic mechanisms of a marketing consultancy start-up that has become a Unicorn…
L’événement Working dead Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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