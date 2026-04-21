Fête de la musique à La Petite Scène La petite scène Montélimar
Fête de la musique à La Petite Scène La petite scène Montélimar samedi 20 juin 2026.
Montélimar
Fête de la musique à La Petite Scène
La petite scène 3 rue du mai Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre de la fête de la musique organisée par la ville de Montélimar, La petite scène est heureuse de vous proposer 3 plateaux avec des artistes locaux !
.
La petite scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98 la.petite.scene@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Fête de la Musique organized by the town of Montélimar, La petite scène is pleased to offer 3 sets featuring local artists!
L’événement Fête de la musique à La Petite Scène Montélimar a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Théâtre Les femmes savantes Le Théâtre Montélimar 25 avril 2026
- Concert de Jazz avec Dominique DI PIAZZA en quartet Montélimar 25 avril 2026
- UN CORPS POUR DEUX LE TOIT ROUGE Montelimar 25 avril 2026
- Journée de dépistage du diabète Centre commerciale E. Leclerc Montélimar Montélimar 25 avril 2026
- Exposition Live Steam Up Show 2026 Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar 25 avril 2026