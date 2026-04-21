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Fête de la musique à La Petite Scène La petite scène Montélimar

Fête de la musique à La Petite Scène La petite scène Montélimar samedi 20 juin 2026.

Lieu : La petite scène

Adresse : 3 rue du mai

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montélimar

Fête de la musique à La Petite Scène

La petite scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Dans le cadre de la fête de la musique organisée par la ville de Montélimar, La petite scène est heureuse de vous proposer 3 plateaux avec des artistes locaux !
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La petite scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98  la.petite.scene@free.fr

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English :

As part of the Fête de la Musique organized by the town of Montélimar, La petite scène is pleased to offer 3 sets featuring local artists!

L’événement Fête de la musique à La Petite Scène Montélimar a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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