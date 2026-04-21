Fête de la musique à La Petite Scène La petite scène Montélimar

Montélimar

Fête de la musique à La Petite Scène

La petite scène 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la fête de la musique organisée par la ville de Montélimar, La petite scène est heureuse de vous proposer 3 plateaux avec des artistes locaux !

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La petite scène 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 82 98 la.petite.scene@free.fr

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English :

As part of the Fête de la Musique organized by the town of Montélimar, La petite scène is pleased to offer 3 sets featuring local artists!

L’événement Fête de la musique à La Petite Scène Montélimar a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération