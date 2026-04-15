Montélimar

Fête de la musique 2026

Centre-ville Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique revient à Montélimar pour une soirée festive et rythmée où la ville vibrera au son des concerts et des artistes, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

.

Centre-ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête de la Musique returns to Montélimar for a festive, rhythmic evening where the town vibrates to the sound of concerts and artists, in a convivial atmosphere open to all.

L’événement Fête de la musique 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération