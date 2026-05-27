Parcours ludique Deviens chevalier ! Rue de Narbonne Montélimar
Parcours ludique Deviens chevalier ! Rue de Narbonne Montélimar samedi 4 juillet 2026.
Montélimar
Parcours ludique Deviens chevalier !
Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-07-04
Parcours d’épreuves en autonomie.
Un parcours ludique à vivre en famille, sur les valeurs de la chevalerie. Quelques exploits sportifs seront au rendez-vous !
Prévoir au moins 1h avant la fermeture du château.
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr
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English :
Self-guided challenge course.
A fun, family-friendly course based on the values of chivalry. A few sporting feats are in store!
Please arrive at least 1 hour before the castle closes.
L’événement Parcours ludique Deviens chevalier ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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