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Parcours ludique Deviens chevalier ! Rue de Narbonne Montélimar

Parcours ludique Deviens chevalier ! Rue de Narbonne Montélimar samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Rue de Narbonne

Adresse : Château de Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Montélimar

Parcours ludique Deviens chevalier !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-07-04

Parcours d’épreuves en autonomie.
Un parcours ludique à vivre en famille, sur les valeurs de la chevalerie. Quelques exploits sportifs seront au rendez-vous !
Prévoir au moins 1h avant la fermeture du château.
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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30  leschateaux@ladrome.fr

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English :

Self-guided challenge course.
A fun, family-friendly course based on the values of chivalry. A few sporting feats are in store!
Please arrive at least 1 hour before the castle closes.

L’événement Parcours ludique Deviens chevalier ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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