Montélimar

Petit train touristique de Montélimar saison estivale

Montée Saint Martin Montélimar Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Gratuit pour les moins de 4 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-29

Montez à bord du petit train touristique pour découvrir le centre historique de la ville de Montélimar, les Allées Provençales, le jardin public du 29 juin au 29 août 2026.

Billets à prendre à l’accueil de l’Office de Tourisme.

.

Montée Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Climb aboard the little tourist train to discover the historic center of Montélimar, the Allées Provençales and the Jardin Public from June 29 to August 29, 2026.

Tickets available from the Tourist Office.

L’événement Petit train touristique de Montélimar saison estivale Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération