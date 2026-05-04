Visite guidée au Mac Place de Provence Montélimar
Visite guidée au Mac Place de Provence Montélimar mardi 30 juin 2026.
Montélimar
Visite guidée au Mac
Place de Provence Musée Art Contemporain Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:30:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Le Musée d’art contemporain propose une visite guidée de l’exposition Voyages au Levant de Nicolas Bouvier.
Sur réservation
.
Place de Provence Musée Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
The Musée d’art contemporain offers a guided tour of Nicolas Bouvier’s Voyages au Levant exhibition.
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L’événement Visite guidée au Mac Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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