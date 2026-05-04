Visite guidée au Mac Place de Provence Montélimar

Montélimar

Visite guidée au Mac

Place de Provence Musée Art Contemporain Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 18:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Le Musée d’art contemporain propose une visite guidée de l’exposition Voyages au Levant de Nicolas Bouvier.

Sur réservation

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Place de Provence Musée Art Contemporain Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 46 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

The Musée d’art contemporain offers a guided tour of Nicolas Bouvier’s Voyages au Levant exhibition.

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L’événement Visite guidée au Mac Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération