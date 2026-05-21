Château de Montélimar Zoom sur… le palais et la chapelle ! Rue de Narbonne Montélimar

Montélimar

Château de Montélimar Zoom sur… le palais et la chapelle !

Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-07-04

Zoom sur… le palais et la chapelle !

Plusieurs rendez-vous dans l’après-midi pour un éclairage historique sur deux éléments d’exception faisant la particularité du château.

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Rue de Narbonne Château de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 62 30 leschateaux@ladrome.fr

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English :

Focus on? the palace and the chapel!

Several events in the afternoon to shed light on the history of two exceptional features that make the château so special.

L’événement Château de Montélimar Zoom sur… le palais et la chapelle ! Montélimar a été mis à jour le 2026-05-21 par Montélimar Tourisme Agglomération