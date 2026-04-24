Théâtre Musical Dame Quichotte Théâtre de Montélimar Montélimar
Théâtre Musical Dame Quichotte Théâtre de Montélimar Montélimar mardi 7 juillet 2026.
Montélimar
Théâtre Musical Dame Quichotte
Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation conseillée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 22:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Danielle se lance dans un grand défi mettre en scène les aventures de Don Quichotte avec sa chorale. Mais la maladie d’Alzheimer la rattrape. Comment continuer à faire récit quand sa propre histoire s’échappe ?
Une épopée théâtrale et musicale.
.
Théâtre de Montélimar Place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 47 94 furtivesepopees@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Danielle sets herself a great challenge: to stage the adventures of Don Quixote with her choir. But Alzheimer’s disease catches up with her. How can she continue to tell the story when her own history is slipping away?
A theatrical and musical epic.
L’événement Théâtre Musical Dame Quichotte Montélimar a été mis à jour le 2026-04-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Concert The musical les plus belles comédies musicales place du Théâtre Montélimar 28 avril 2026
- LES COMEDIES MUSICALES THEATRE EMILE LOUBET Montelimar 28 avril 2026
- Mārama – la séance maudite, Les Templiers, Montélimar 28 avril 2026
- Cinéma Mārama et rencontre avec Morgane Roche Place du Temple Montélimar 29 avril 2026
- LAURENT VOULZY en concert – PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar 29 avril 2026