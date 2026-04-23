Mercredis Festifs Les Afronautes Kiosque du jardin public Montélimar

Montélimar

Mercredis Festifs Les Afronautes

Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).

Embarquez avec Les Afronautes, un collectif de 20 musiciens qui fait vibrer l’afro-jazz pour faire danser les corps et les esprits.

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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr

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English :

Opening act: a DJ set by local radio station Radio Micheline.

Come aboard with Les Afronautes, a collective of 20 musicians who bring Afro-jazz to the dance floor.

L’événement Mercredis Festifs Les Afronautes Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération