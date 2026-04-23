Mercredis Festifs Les Afronautes Kiosque du jardin public Montélimar
Mercredis Festifs Les Afronautes Kiosque du jardin public Montélimar mercredi 8 juillet 2026.
Montélimar
Mercredis Festifs Les Afronautes
Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Première partie assurée par un DJ set de la radio locale (Radio Micheline).
Embarquez avec Les Afronautes, un collectif de 20 musiciens qui fait vibrer l’afro-jazz pour faire danser les corps et les esprits.
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Kiosque du jardin public Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 evenementiel@montelimar.fr
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English :
Opening act: a DJ set by local radio station Radio Micheline.
Come aboard with Les Afronautes, a collective of 20 musicians who bring Afro-jazz to the dance floor.
L’événement Mercredis Festifs Les Afronautes Montélimar a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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