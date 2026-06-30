Dessiner Montélimar Parking Square Rémy Nicolas Montélimar
samedi 4 juillet 2026 · Parking Square Rémy Nicolas · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Dessiner Montélimar
Parking Square Rémy Nicolas Départ du parking Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
On dessine Montélimar, côté Est le château, la chapelle des Carmes ou la vue de Montélimar depuis le bord du Roubion. Emmenez votre matériel habituel (crayons, aquarelle, feutres) et votre fauteuil. Ouvert à tous.
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Parking Square Rémy Nicolas Départ du parking Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 50 65 55
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English :
Let’s sketch Montélimar from the east: the castle, the Carmelite Chapel, or the view of Montélimar from the banks of the Roubion. Bring your usual art supplies (pencils, watercolors, markers) and a chair. Open to everyone.
L’événement Dessiner Montélimar Montélimar a été mis à jour le 2026-06-26 par Montélimar Tourisme Agglomération
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