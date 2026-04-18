Médiathèque Jeux Vid’Apéro Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Médiathèque Jeux Vid’Apéro

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:30:00

fin : 2026-07-08 20:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Seuls ou entre amis, venez découvrir et vous défier sur une sélection de jeux vidéo !

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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Alone or with friends, come and challenge yourselves to a selection of video games!

L’événement Médiathèque Jeux Vid’Apéro Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération