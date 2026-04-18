Médiathèque Jeux Vid’Apéro Médiathèque intercommunale Montélimar
Médiathèque Jeux Vid’Apéro Médiathèque intercommunale Montélimar mercredi 8 juillet 2026.
Montélimar
Médiathèque Jeux Vid’Apéro
Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08 20:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Seuls ou entre amis, venez découvrir et vous défier sur une sélection de jeux vidéo !
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Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Alone or with friends, come and challenge yourselves to a selection of video games!
L’événement Médiathèque Jeux Vid’Apéro Montélimar a été mis à jour le 2026-04-18 par Montélimar Tourisme Agglomération
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