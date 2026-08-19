Atelier de fabrication et de dégustation de fromage Celles-sur-Belle
jeudi 20 août 2026 · Celles-sur-Belle
Informations pratiques
Celles-sur-Belle
Atelier de fabrication et de dégustation de fromage
1 route de Niort Celles-sur-Belle Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Lors de cet atelier pour tous, enfants et adultes vont pouvoir s’initier à la fabrication des fromages de chèvre. À travers une dégustation guidée et une initiation au goût, vous pourrez découvrir ou redécouvrir nos fromages de chèvre, pépites de notre patrimoine de la région, dont les célèbres Chabichou du Poitou AOP et Mothais sur Feuille AOP.
Durée 1h. .
1 route de Niort Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 67 16
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English : Atelier de fabrication et de dégustation de fromage
L’événement Atelier de fabrication et de dégustation de fromage Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Pays Mellois
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