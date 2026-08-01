Concert de l’Académie Corps & Voix Abbaye Royale Celles-sur-Belle

Informations pratiques

Celles-sur-Belle

Concert de l’Académie Corps & Voix

Abbaye Royale 12 rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17 21:30:00

Date(s) :

2026-08-17

L’Académie Corps & Voix vous invite ale lundi 17 août prochain à 20 H dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye Royale de Celles sur Belle. Sous la direction artistique de Michel KIHM, de Christine Hardy pour la partie Technique Alexander et au piano Elena Macagon, huit stagiaires venus approfondir leur pratique du chant partageront le fruit de leur travail.

Le public est également convié à assister à la Master class du samedi 15 août, de 16H à 19H. Ce temps privilégié permettra d’assister à un véritable moment de transmission où il sera possible de découvrir le travail vocal en cours, les conseils des intervenants, d’observer l’évolution des stagiaires et de mieux comprendre les exigences et la richesse de l’interprétation vocale.

L’Académie Corps & Voix est un lieu de rencontre, d’exigence artistique, de partage autour de la voix. Venez nombreux à ces deux évènements. Entrée libre. .

Abbaye Royale 12 rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 57 24 11 kihm.michel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’Académie Corps & Voix

L’événement Concert de l’Académie Corps & Voix Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79