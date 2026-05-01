Atelier de géopolitique Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade
Atelier de géopolitique Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade lundi 11 mai 2026.
Saint-Germain-Laprade
Atelier de géopolitique
Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 18:30:00
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Atelier de géopolitique avec Michel Garcia Un rendez-vous autour des thèmes de l’actualité, lecture critique des évènements contemporains, une réflexion générale
aussi bien économique, sociologique que politique.
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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
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English :
Geopolitics workshop with Michel Garcia A discussion of current affairs, a critical reading of contemporary events, and a general reflection on economic, sociological and political issues
economic, sociological and political.
L’événement Atelier de géopolitique Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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