Atelier de géopolitique Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

Saint-Germain-Laprade

Atelier de géopolitique

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 18:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Atelier de géopolitique avec Michel Garcia Un rendez-vous autour des thèmes de l’actualité, lecture critique des évènements contemporains, une réflexion générale

aussi bien économique, sociologique que politique.

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Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

Geopolitics workshop with Michel Garcia A discussion of current affairs, a critical reading of contemporary events, and a general reflection on economic, sociological and political issues

economic, sociological and political.

L’événement Atelier de géopolitique Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay