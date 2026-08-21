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Atelier de la maison penchée – ateliers de gravure, L’Atelier de la Maison penchée, Sens

samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier de la Maison penchée · Sens

Atelier de la maison penchée – ateliers de gravure, L’Atelier de la Maison penchée, Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
L'Atelier de la Maison penchée
Adresse
38 place Victor Hugo, 89100 Sens
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Atelier de gravure ouvert aux enfants dès 4 ans

Atelier de la maison penchée – ateliers de gravure 19 et 20 septembre L’Atelier de la Maison penchée Yonne

Atelier de gravure ouvert aux enfants dès 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’Atelier de la maison penchée !

L’Atelier de la Maison penchée 38 place Victor Hugo, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 80 55 83 68 transports à proximité, présence de parkings.
Venez découvrir l’Atelier de la maison penchée !

© L’Atelier de la Maison Penchée

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