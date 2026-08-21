AGENDA · Sens
Atelier de la maison penchée – ateliers de gravure, L’Atelier de la Maison penchée, Sens
samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier de la Maison penchée · Sens
Informations pratiques
Atelier de la maison penchée – ateliers de gravure 19 et 20 septembre L’Atelier de la Maison penchée Yonne
Atelier de gravure ouvert aux enfants dès 4 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez découvrir l’Atelier de la maison penchée !
L’Atelier de la Maison penchée 38 place Victor Hugo, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 80 55 83 68 transports à proximité, présence de parkings.
Venez découvrir l’Atelier de la maison penchée !
© L’Atelier de la Maison Penchée
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