Sens

Chasse au trésor de rentrée

Centre-ville de Sens Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Parcours les rues du centre-ville à la recherche d’indices dissimulés dans les vitrines des commerçants partenaires. Aide notre héros à rassembler tout le nécessaire pour bien démarrer l’année scolaire ! Une activité ludique et originale pour explorer la ville tout s’amusant.

Pensez à prendre un crayon avec vous !

Animation gratuite et accessible aux enfants (accompagnés d’un adulte). .

Centre-ville de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse au trésor de rentrée

L’événement Chasse au trésor de rentrée Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)