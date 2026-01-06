Chasse au trésor de rentrée Sens
Chasse au trésor de rentrée Sens samedi 29 août 2026.
Sens
Chasse au trésor de rentrée
Centre-ville de Sens Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Parcours les rues du centre-ville à la recherche d’indices dissimulés dans les vitrines des commerçants partenaires. Aide notre héros à rassembler tout le nécessaire pour bien démarrer l’année scolaire ! Une activité ludique et originale pour explorer la ville tout s’amusant.
Pensez à prendre un crayon avec vous !
Animation gratuite et accessible aux enfants (accompagnés d’un adulte). .
Centre-ville de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
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English : Chasse au trésor de rentrée
L’événement Chasse au trésor de rentrée Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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