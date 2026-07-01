Atelier de laine feutrée le vide-poches A mon atelier Clugnat

vendredi 10 juillet 2026 · A mon atelier · Clugnat

Informations pratiques

Clugnat

Atelier de laine feutrée le vide-poches

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-20 2026-08-11 2026-08-24

Nous feutrerons de la laine Mérinos à l’eau chaude savonneuse pour réaliser un vide-poches/ petite corbeille/ cache-pot.

Chacun choisit ses couleurs, en fonction du stock disponible.

Max 4 personnes par atelier.

Ouvert aux débutants.

Ouvert aux adultes, ados et enfant accompagné à partir de 10 ans. .

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com

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English : Atelier de laine feutrée le vide-poches

L’événement Atelier de laine feutrée le vide-poches Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme