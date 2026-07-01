Atelier de laine feutrée pochette A mon atelier Clugnat
lundi 13 juillet 2026 · A mon atelier · Clugnat
Informations pratiques
Clugnat
Atelier de laine feutrée pochette
A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse
Tarif : 65 – 65 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Nous feutrerons de la laine Mérinos à l’eau chaude savonneuse pour réaliser une pochette (la forme pourra être différente d’une personne à l’autre). Chacun choisira ses couleurs, en fonction du stock disponible. Ouvert à tous, adulte, ado et enfants accompagnés à partir de 10 ans.
Débutant bienvenu. Max 4 personnes par atelier. .
A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com
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English : Atelier de laine feutrée pochette
L’événement Atelier de laine feutrée pochette Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme
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