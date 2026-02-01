Atelier de linogravure, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon

Informations pratiques

Atelier de linogravure 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

gratuit, sur réservation le samedi, en continu sans réservation le dimanche, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Comme Ceija, invoquer mes symboles protecteurs :

Inspiré par l’artiste Ceija Stojka, survivante des camps nazis, qui utilisait le dessin et la gravure pour exprimer sa résilience et ses symboles de protection, cet atelier de linogravure vous invite à créer vos propres motifs porte-bonheur.

Au programme :

Découverte de la linogravure, technique accessible et poétique, pour sculpter des images dans du linoléum.

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/mat »}] Les collections sont installées à partir de 1843 dans la nouvelle halle aux grains, édifice conçu par l’architecte Pierre Marnotte. Les collections d’art cohabitent un temps avec les activités commerciales de la halle. En 1849, le musée d’Archéologie est créé à son tour et rejoint ce même lieu.

La collection va s’enrichir de manière spectaculaire grâce aux dons de collectionneurs (Pierre-Adrien Pâris, Jean Gigoux, etc.), pour la plupart bisontins, qui auront à coeur de soutenir le patrimoine franc-comtois. Le dépôt proposé par George et Adèle Besson, grands amateurs d’art moderne, en 1963, est l’occasion pour Louis Miquel, collaborateur de Le Corbusier, d’agrandir le musée en édifiant dans son ancienne cour centrale une structure en béton brut.

Le projet du cabinet Architectures Adelfo Scaranello (2018) est fondé sur le respect et la valorisation des deux architectures historiques du musée : l’ancienne halle aux grains et la structure intérieure en béton brut. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.

Comme Ceija, invoquer mes symboles protecteurs

©MAT