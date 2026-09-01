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Atelier de linogravure samedi 12 septembre à 14 h 15, Paris 20 Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume PARIS

samedi 12 septembre 2026 · Les ateliers du Point bleu - Caroline Gaume · PARIS

Atelier de linogravure samedi 12 septembre à 14 h 15, Paris 20 Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Les ateliers du Point bleu - Caroline Gaume
Adresse
4 rue Albert Marquet
Ville
75020 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>65€  non adhérent<br>55 € adhérent<br></p>

Accompagné.e par Caroline Gaume des ateliers du Point bleu, vous découvrirez comment choisir une image et la préparer pour la reporter sur le lino, comment utiliser les gouges qui servent à creuser le lino, comment encrer la plaque et imprimer une ou plusieurs images et vous repartirez prêts à pratiquer la linogravure chez vous !

Nombre de places limité pour permettre un accompagnement personnalisé. Réservation indispensable.

  • Matériel fourni : plaque de linoléum, encre, papier. Chaque stagiaire repart avec une ou deux plaques gravée et des tirages de chaque sur divers papiers.
  • Horaires : 14 h 15 / 17 h 15
  • Chacun peut venir avec une image (dessin, photo), ou choisir parmi les images qui seront proposées.

Initiez-vous à la linogravure avec Caroline Gaume, artiste plasticienne, au cours d’un atelier de 3 heures sur le thème « Végétal animal» ! Ou autres thèmes selon la période de l’année et vos préférences.
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h15 à 17h15
payant

65€  non adhérent
55 € adhérent

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:15:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:15:00+02:00_2026-09-12T17:15:00+02:00

Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume 4 rue Albert Marquet  75020 PARIS
https://lepointbleu.fr/#Autres-stages caroline.gaume@gmail.com https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu


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