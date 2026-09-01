Atelier de linogravure samedi 12 septembre à 14 h 15, Paris 20 Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Les ateliers du Point bleu - Caroline Gaume · PARIS
Informations pratiques
Accompagné.e par Caroline Gaume des ateliers du Point bleu, vous découvrirez comment choisir une image et la préparer pour la reporter sur le lino, comment utiliser les gouges qui servent à creuser le lino, comment encrer la plaque et imprimer une ou plusieurs images et vous repartirez prêts à pratiquer la linogravure chez vous !
Nombre de places limité pour permettre un accompagnement personnalisé. Réservation indispensable.
- Matériel fourni : plaque de linoléum, encre, papier. Chaque stagiaire repart avec une ou deux plaques gravée et des tirages de chaque sur divers papiers.
- Horaires : 14 h 15 / 17 h 15
- Chacun peut venir avec une image (dessin, photo), ou choisir parmi les images qui seront proposées.
Initiez-vous à la linogravure avec Caroline Gaume, artiste plasticienne, au cours d’un atelier de 3 heures sur le thème « Végétal animal» ! Ou autres thèmes selon la période de l’année et vos préférences.
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h15 à 17h15
payant
65€ non adhérent
55 € adhérent
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T17:15:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T14:15:00+02:00_2026-09-12T17:15:00+02:00
Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume 4 rue Albert Marquet 75020 PARIS
https://lepointbleu.fr/#Autres-stages caroline.gaume@gmail.com https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu
Afficher la carte du lieu Les ateliers du Point bleu – Caroline Gaume et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Pour qui, pourquoi et comment préserver l’océan ? Académie du Climat Paris 11 septembre 2026
- Les Jeudis de l’actualité : Inflation, la grande arnaque ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris 11 septembre 2026
- Bookclub — Rencontre avec David Fourré, éditeur Maison Européenne de la Photographie Paris 11 septembre 2026
- Jeudi de l’actualité : le nouveau sentiment amoureux Bibliothèque Buffon Paris 11 septembre 2026
- Familia Non Grata au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris 11 septembre 2026