Atelier de modelage pour les enfants La légende de l’âne de Meung Meung-sur-Loire
Atelier de modelage pour les enfants La légende de l’âne de Meung Meung-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Atelier de modelage pour les enfants La légende de l’âne de Meung
Terra’Vrac Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Et si une légende locale prenait forme entre tes mains ? Il y a très longtemps, à l’époque de la guerre de Cent Ans, des ânes courageux transportaient la farine des moulins de Meung pour sauver Orléans de la famine.
Inspiré par cette histoire pleine de malice, viens modeler en argile ton âne de Meung… ou le meunier qui l’accompagnait. Un atelier créatif et amusant pour découvrir une légende du territoire tout en laissant libre cours à ton imagination
Pendant 2 heures, aux côtés de Valérie Barrault, imagine et façonne l’âne de Meung lors d’un atelier ludique pour les aventuriers de 7 à 17 ans! 35 .
Terra’Vrac Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!
L’événement Atelier de modelage pour les enfants La légende de l’âne de Meung Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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