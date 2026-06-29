La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire
La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire lundi 29 juin 2026.
Meung-sur-Loire
La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire
Collégiale Saint-Liphard Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 21:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06
Dans le cadre de La Nuit des Eglises, une visite de la collégiale Saint-Liphard est proposée !
Dans le cadre de la 4ème édition de La Nuit des Églises , participez à une visite de la collégiale de Meung-sur-Loire en suivant la visite des curieux !
Un accueil des curieux est proposé les lundis 29 juin et 6 juillet de 18h à 21h. .
Collégiale Saint-Liphard Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 28 93 groupementbeaugencymeung@gmail.com
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English :
La Collégiale opens its doors for Church Night
L’événement La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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