La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire lundi 29 juin 2026.

Meung-sur-Loire

La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire

Collégiale Saint-Liphard Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06

Dans le cadre de La Nuit des Eglises, une visite de la collégiale Saint-Liphard est proposée !

Dans le cadre de la 4ème édition de La Nuit des Églises , participez à une visite de la collégiale de Meung-sur-Loire en suivant la visite des curieux !

Un accueil des curieux est proposé les lundis 29 juin et 6 juillet de 18h à 21h. .

Collégiale Saint-Liphard Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 28 93 groupementbeaugencymeung@gmail.com

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English :

La Collégiale opens its doors for Church Night

L’événement La Nuit des Eglises Visite de la collégiale de Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE