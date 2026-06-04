Festival Contes au jardin Meung-sur-Loire
Festival Contes au jardin Meung-sur-Loire mercredi 1 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Festival Contes au jardin
Espace Culturel La Monnaye Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
18e édition du festival des Contes au jardin à Meung-sur-Loire !
Il était une fois un tapis de verdure, au cœur d’une charmante cité médiévale… Retrouvez la 18ème édition du Festival Contes au jardin tous les mercredis du mois de juillet à 10h30
Les contes se déroulent dans la cour de l’Espace culturel La Monnaye. En cas d’intempéries, séances à la Salle Alain Corneau.
1er juillet Au coin d’la ruche par la Cie Allo maman bobo, à partir de 4 ans.
8 juillet Graine de choc par Virginie Donnart et Marine Meyniel, de 3 mois à 103 ans.
15 juillet Le magicien des couleurs par le Théâtre du petit pont, de 3 à 7 ans.
22 juillet Le briquet par la Cie La Barouff, À partir de 6 ans
29 juillet Le livre aux surprises par la Cie Les Pêchus, De 1 à 7 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Espace Culturel La Monnaye Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 22 53 12 bibliotheque@meung-sur-loire.com
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English :
16th edition of the Contes au jardin festival from Wednesday July 3.
L’événement Festival Contes au jardin Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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