Meung-sur-Loire

Festival Contes au jardin

Espace Culturel La Monnaye Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

18e édition du festival des Contes au jardin à Meung-sur-Loire !

Il était une fois un tapis de verdure, au cœur d’une charmante cité médiévale… Retrouvez la 18ème édition du Festival Contes au jardin tous les mercredis du mois de juillet à 10h30

Les contes se déroulent dans la cour de l’Espace culturel La Monnaye. En cas d’intempéries, séances à la Salle Alain Corneau.

1er juillet Au coin d’la ruche par la Cie Allo maman bobo, à partir de 4 ans.

8 juillet Graine de choc par Virginie Donnart et Marine Meyniel, de 3 mois à 103 ans.

15 juillet Le magicien des couleurs par le Théâtre du petit pont, de 3 à 7 ans.

22 juillet Le briquet par la Cie La Barouff, À partir de 6 ans

29 juillet Le livre aux surprises par la Cie Les Pêchus, De 1 à 7 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Espace Culturel La Monnaye Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 22 53 12 bibliotheque@meung-sur-loire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

16th edition of the Contes au jardin festival from Wednesday July 3.

L’événement Festival Contes au jardin Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE