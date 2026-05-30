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Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire

Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire

Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Château parc de Meung sur Loire

Adresse : 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire

Ville : Meung-sur-Loire

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 4 juillet – 23 août

Du 4 juillet au 23 août 2026, vivez une super journée en famille au Château de Meung-sur-Loire. Tout l’été, le château propose des animations, des spectacles et des activités pour petits et grands.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-23T19:00:00.000+02:00

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Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire


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