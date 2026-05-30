Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire
Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire samedi 4 juillet 2026.
Cet été au Château de Meung Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 4 juillet – 23 août
Du 4 juillet au 23 août 2026, vivez une super journée en famille au Château de Meung-sur-Loire. Tout l’été, le château propose des animations, des spectacles et des activités pour petits et grands.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-23T19:00:00.000+02:00
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Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire
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