Atelier de musicothérapie pour enfants place Henri Thébault Mauron

Mauron

Atelier de musicothérapie pour enfants

place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

En contrée d’Orzamonie, venez révéler votre âme de musicien enchanteur créateur qui se cache en vous jeu, improvisation et création sonore au rendez-vous.

Dans cette bulle sonore émaillée d’instruments, viens comme tu es pour découvrir et expérimenter un nouveau langage qui se passe de mots… Viens jouer, explorer, créer, écouter, respirer, vibrer… dans la joie et la détente.

A partir de 5 ans. En petit groupe pour se sentir bien et en sécurité. Aucun pré-requis musical. .

place Henri Thébault Espace Eugène Grasland Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 26 07 21 74

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English :

L’événement Atelier de musicothérapie pour enfants Mauron a été mis à jour le 2026-04-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande