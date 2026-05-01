Atelier de musiques et danses traditionnelles Auditorium de l’école de musique Parthenay

Parthenay

Atelier de musiques et danses traditionnelles

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 21:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Une soirée sous le signe de la musique et de la danse traditionnelle

Dès 19h Venez écouter les Doukel’sons, l’ensemble de musiques traditionnelles de l’école de musique. Le groupe aborde un répertoire de musiques à danser et à écouter et se produit régulièrement sur le territoire de Gâtine et au-delà.

De 20h à 21h L’atelier de musique accueille les danseurs de l’atelier Vivre au Pays . Venez regarder les danseurs et vous méler à eux si le coeur vous en dit !

Dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran. .

Auditorium de l’école de musique 19 Avenue du Président Wilson Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 03 45 ecolemusique@cc-parthenay-gatine.fr

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English :

L’événement Atelier de musiques et danses traditionnelles Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine