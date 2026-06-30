Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Boule de Noël 3D en papier découpé Niveau Intermédiaire (Adulte)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 17:00:00

fin : 2026-12-04 19:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Vous repartirez avec une élégante décoration de Noël à suspendre dans votre sapin ou à offrir à l’un de vos proches.

Le Musée de l’Image Populaire François Lotz vous invite à découvrir l’art délicat du papier découpé lors d’un atelier de niveau intermédiaire consacré à la réalisation d’une boule de Noël en 3D.

Munis d’un scalpel et de feuilles de papier soigneusement sélectionnées, vous apprendrez différentes techniques de découpe, de pliage et d’assemblage pour donner naissance à une création tout en volume. Patience, précision et créativité seront les maîtres-mots de cet atelier qui s’adresse aux personnes ayant déjà une première expérience des loisirs créatifs ou du papier découpé.

Vous repartirez avec une élégante décoration de Noël à suspendre dans votre sapin ou à offrir à l’un de vos proches. Un moment privilégié pour renouer avec le plaisir du fait-main et créer une pièce unique, empreinte de poésie et de délicatesse. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

You’ll leave with an elegant Christmas ornament to hang on your tree or give as a gift to a loved one.

L’événement Atelier de Noël Boule de Noël 3D en papier découpé Niveau Intermédiaire (Adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder