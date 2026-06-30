Atelier de Noël Boule de Noël 3D en papier découpé Niveau Intermédiaire (Adulte) Val-de-Moder
vendredi 4 décembre 2026 · Val-de-Moder
Informations pratiques
Val-de-Moder
Atelier de Noël Boule de Noël 3D en papier découpé Niveau Intermédiaire (Adulte)
24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 17:00:00
fin : 2026-12-04 19:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Vous repartirez avec une élégante décoration de Noël à suspendre dans votre sapin ou à offrir à l’un de vos proches.
Le Musée de l’Image Populaire François Lotz vous invite à découvrir l’art délicat du papier découpé lors d’un atelier de niveau intermédiaire consacré à la réalisation d’une boule de Noël en 3D.
Munis d’un scalpel et de feuilles de papier soigneusement sélectionnées, vous apprendrez différentes techniques de découpe, de pliage et d’assemblage pour donner naissance à une création tout en volume. Patience, précision et créativité seront les maîtres-mots de cet atelier qui s’adresse aux personnes ayant déjà une première expérience des loisirs créatifs ou du papier découpé.
Vous repartirez avec une élégante décoration de Noël à suspendre dans votre sapin ou à offrir à l’un de vos proches. Un moment privilégié pour renouer avec le plaisir du fait-main et créer une pièce unique, empreinte de poésie et de délicatesse. .
24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’ll leave with an elegant Christmas ornament to hang on your tree or give as a gift to a loved one.
L’événement Atelier de Noël Boule de Noël 3D en papier découpé Niveau Intermédiaire (Adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder
À voir aussi à Val-de-Moder (Bas-Rhin)
- Exposition « Les petits bonheurs fleuris de la Maison Picasso », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition « Aquarelles d’Inès Wagner. Visages et costumes en transparence », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder 19 septembre 2026
- Atelier de Noël Crèche en papier découpé (Adulte) Val-de-Moder 7 novembre 2026
- Atelier de Noël Couronne calendrier de l’Avent en duo (à partir de 9 ans) Val-de-Moder 8 novembre 2026
- Exposition Les images populaires de Noël et les trésors de l’imagerie Wentzel Val-de-Moder 21 novembre 2026