Exposition « Les petits bonheurs fleuris de la Maison Picasso », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder

Informations pratiques

Exposition « Les petits bonheurs fleuris de la Maison Picasso » 19 et 20 septembre Musée de l’Imagerie Populaire Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers 41 toiles illustrées, les personnes accueillies à la Maison Picasso (espace culturel et artistique du Centre de Harthouse, établissement public médico-social) vous invitent à explorer les grands moments d’une vie — de la naissance au souvenir — à travers la richesse des expressions florales. Prénoms fleuris, peintures, couronnes délicates, étoiles en papier ou portraits en fleurs séchées… chaque étape est une découverte, une rencontre, une invitation à observer, ressentir et créer.

Toutes les manifestations du Musée : https://www.valdemoder.fr/Culture-loisirs/Musee-Image-Populaire/Manifestations-Musee.html

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Musée de l’Imagerie Populaire 24 Rue du Docteur Albert Schweitzer, 67350 Val-de-Moder, France Val-de-Moder 67350 Pfaffenhoffen Bas-Rhin Grand Est 0388078005 https://www.commune-valdemoder.fr/culture-loisirs/musee-de-l-image-populaire [{« link »: « https://www.valdemoder.fr/Culture-loisirs/Musee-Image-Populaire/Manifestations-Musee.html »}] Créé en 1999, le musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen est un des fleurons des musées du réseau des musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Le projet ambitieux porté par la ville en partenariat avec le Parc joue pleinement son rôle de maillon du réseau des musées du Parc. Il a su conserver et mettre en valeur en l’enrichissant tous les ans, un patrimoine très spécifique de notre région auquel les habitants de ce territoire restent aujourd’hui particulièrement attachés. Les collections du musée de l’image populaire, comportent de nombreux souhaits de baptêmes, des peintures sous verre, des églomisés et des images souvenirs profanes et religieuses. Le musée possède également, en moins grand nombre, d’autres catégories entrant dans le domaine de l’image populaire, par exemple : des petits soldats, des étiquettes de vin, des ex-libris, des diplômes et lettres ou actes décorés et calligraphiés, des menus de fêtes, des cartes de vœux, des images liées à Noël et Nouvel An. Ce musée a donc pour vocation de montrer tout ce qui appartient à la représentation imagée du cadre de vie ordinaire des Alsaciens avant l’avènement des techniques modernes de reproduction photomécanique.

À travers 41 toiles illustrées, les personnes accueillies à la Maison Picasso (espace culturel et artistique du Centre de Harthouse, établissement public médico-social) vous invitent à explorer les —…

© Agnès Harthouse