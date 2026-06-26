Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Crèche en papier découpé (Adulte)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07

À l’approche des fêtes de fin d’année, offrez-vous une parenthèse créative au Musée de l’Image Populaire François Lotz.

À l’approche des fêtes de fin d’année, offrez-vous une parenthèse créative au Musée de l’Image Populaire François Lotz.

Lors de cet atelier réservé aux adultes, découvrez l’art délicat du papier découpé en réalisant une élégante crèche de Noël. À l’aide d’éléments que vous aurez à découper, vous assemblerez les différentes scènes de la Nativité pour créer une décoration raffinée, tout en légèreté.

Entre tradition populaire et création contemporaine, cette réalisation trouvera naturellement sa place dans votre intérieur et apportera une touche poétique à vos fêtes de Noël. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

%C0 As the end-of-year holidays approach, treat yourself to a creative break at the Musée de l’Image Populaire in François Lotz.

L’événement Atelier de Noël Crèche en papier découpé (Adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-26 par Val de Moder