Informations pratiques

Val-de-Moder

Exposition Les images populaires de Noël et les trésors de l’imagerie Wentzel

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2027-01-03 17:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-27

À travers cette présentation, le musée propose une immersion dans l’univers féerique des fêtes d’autrefois et rend hommage à l’un des plus célèbres éditeurs d’images populaires d’Alsace.

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Musée de l’Image Populaire François Lotz invite petits et grands à redécouvrir la magie de Noël à travers une sélection d’images anciennes issues de ses collections. Images de pain d’épices, cartes de vœux, calendriers illustrés, représentations de la Nativité ou encore scènes hivernales témoignent de la richesse des traditions alsaciennes et de l’imaginaire populaire associé à cette période de l’année.

Ces œuvres racontent les coutumes, les croyances et les moments de partage qui rythmaient autrefois le temps de l’Avent et de Noël. Elles offrent également un regard sensible sur l’évolution des techniques d’impression et sur la diffusion de ces images dans les foyers alsaciens.

Pour cette édition 2026, le musée met particulièrement à l’honneur les productions de l’imagerie Wentzel de Wissembourg. Une sélection exceptionnelle de lithographies et de chromolithographies coloriées au pochoir, permettra au public de découvrir tout le raffinement et la qualité technique de ces images populaires qui ont marqué plusieurs générations.

Mise en lumière exceptionnelle

• des chromolithographies éditées par Wentzel ;

• des images coloriées au pochoir aux couleurs éclatantes ;

• des représentations de la Nativité et de la Sainte Famille ;

• des œuvres illustrant le savoir-faire des ateliers de Wissembourg, de Jean Frédéric Wentzel à Camille Burckardt

À travers cette présentation, le musée propose une immersion dans l’univers féerique des fêtes d’autrefois et rend hommage à l’un des plus célèbres éditeurs d’images populaires d’Alsace. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Through this exhibition, the museum invites visitors to immerse themselves in the magical world of festivals of yesteryear and pays tribute to one of Alsace’s most famous publishers of popular imagery.

L’événement Exposition Les images populaires de Noël et les trésors de l’imagerie Wentzel Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder