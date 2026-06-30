Atelier de Noël Couronne calendrier de l’Avent en duo (à partir de 9 ans) Val-de-Moder
dimanche 8 novembre 2026 · Val-de-Moder
Informations pratiques
Val-de-Moder
Atelier de Noël Couronne calendrier de l’Avent en duo (à partir de 9 ans)
24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00
Date(s) :
2026-11-08
Vous aurez plaisir à confectionner un bel objet à installer dans votre intérieur.
Il est temps de préparer votre calendrier de l’avent, vous avez envie d’un peu de poésie et de sortir des traditionnelles boites à chocolat ?
Le Musée de l’Image Populaire François Lotz vous propose cette année un atelier réservé aux parents accompagnés de son enfant un moment à deux pour créer votre couronne à quatre mains !
Vous aurez plaisir à confectionner un bel objet à installer dans votre intérieur. Assembler des branchages, rehausser de branches d’eucalyptus, puis disposer les 24 petites maisons de papier que vous aurez découpées au préalable. Ces maisons sont habillées d’un motif bois évoquant un petit chalet et d’un motif noir & blanc rappelant l’univers de Noël (sapins, flocons, cadeaux, étoiles…) .
24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’ll enjoy %E0 making a beautiful piece %E0 to display in your home.
L’événement Atelier de Noël Couronne calendrier de l’Avent en duo (à partir de 9 ans) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder
À voir aussi à Val-de-Moder (Bas-Rhin)
- Exposition « Les petits bonheurs fleuris de la Maison Picasso », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition « Aquarelles d’Inès Wagner. Visages et costumes en transparence », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder 19 septembre 2026
- Atelier de Noël Crèche en papier découpé (Adulte) Val-de-Moder 7 novembre 2026
- Exposition Les images populaires de Noël et les trésors de l’imagerie Wentzel Val-de-Moder 21 novembre 2026
- Atelier de Noël Boule de Noël 3D en papier découpé Niveau Intermédiaire (Adulte) Val-de-Moder 4 décembre 2026