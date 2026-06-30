Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Couronne calendrier de l’Avent en duo (à partir de 9 ans)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Vous aurez plaisir à confectionner un bel objet à installer dans votre intérieur.

Il est temps de préparer votre calendrier de l’avent, vous avez envie d’un peu de poésie et de sortir des traditionnelles boites à chocolat ?

Le Musée de l’Image Populaire François Lotz vous propose cette année un atelier réservé aux parents accompagnés de son enfant un moment à deux pour créer votre couronne à quatre mains !

Vous aurez plaisir à confectionner un bel objet à installer dans votre intérieur. Assembler des branchages, rehausser de branches d’eucalyptus, puis disposer les 24 petites maisons de papier que vous aurez découpées au préalable. Ces maisons sont habillées d’un motif bois évoquant un petit chalet et d’un motif noir & blanc rappelant l’univers de Noël (sapins, flocons, cadeaux, étoiles…) .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

You’ll enjoy %E0 making a beautiful piece %E0 to display in your home.

L’événement Atelier de Noël Couronne calendrier de l’Avent en duo (à partir de 9 ans) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder