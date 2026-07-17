Visite libre de l’exposition « Aquarelles d’Inès Wagner. Visages et costumes en transparence », Musée de l’Imagerie Populaire, Val-de-Moder

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Aquarelles d’Inès Wagner. Visages et costumes en transparence » 19 et 20 septembre Musée de l’Imagerie Populaire Bas-Rhin

https://www.valdemoder.fr/Agenda/JEP-2026-Visite-libre-exposition-Aquarelles-Ines-Wagner-Visages-costumes-en-transparence-01188.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte libre de l’exposition » Aquarelles d’Inès Wagner. Visages et costumes en transparence ».

Une rétrospective inédite invite à plonger au cœur du processus créatif d’Inès Wagner et à parcourir plus de cinquante ans d’une œuvre riche et singulière. Issues du fonds d’atelier de l’artiste, la plupart des pièces présentées sont dévoilées au public pour la première fois, offrant un regard rare sur son univers esthétique et ses sujets de prédilection.

Toutes les manifestations du Musée : https://www.valdemoder.fr/Culture-loisirs/Musee-Image-Populaire/Manifestations-Musee.html

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Musée de l’Imagerie Populaire 24 Rue du Docteur Albert Schweitzer, 67350 Val-de-Moder, France Val-de-Moder 67350 Pfaffenhoffen Bas-Rhin Grand Est 0388078005 https://www.commune-valdemoder.fr/culture-loisirs/musee-de-l-image-populaire [{« link »: « https://www.valdemoder.fr/Culture-loisirs/Musee-Image-Populaire/Manifestations-Musee.html »}] Créé en 1999, le musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen est un des fleurons des musées du réseau des musées du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Le projet ambitieux porté par la ville en partenariat avec le Parc joue pleinement son rôle de maillon du réseau des musées du Parc. Il a su conserver et mettre en valeur en l’enrichissant tous les ans, un patrimoine très spécifique de notre région auquel les habitants de ce territoire restent aujourd’hui particulièrement attachés. Les collections du musée de l’image populaire, comportent de nombreux souhaits de baptêmes, des peintures sous verre, des églomisés et des images souvenirs profanes et religieuses. Le musée possède également, en moins grand nombre, d’autres catégories entrant dans le domaine de l’image populaire, par exemple : des petits soldats, des étiquettes de vin, des ex-libris, des diplômes et lettres ou actes décorés et calligraphiés, des menus de fêtes, des cartes de vœux, des images liées à Noël et Nouvel An. Ce musée a donc pour vocation de montrer tout ce qui appartient à la représentation imagée du cadre de vie ordinaire des Alsaciens avant l’avènement des techniques modernes de reproduction photomécanique.

Le Musée de l’Image Populaire – François Lotz vous ouvre ses portes le samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026 !

©Luc Wagner