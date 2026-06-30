Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Créez une crèche de Noël en métal repoussé (adulte)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19 16:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, prenez le temps de découvrir ce savoir-faire original et laissez libre cours à votre créativité.

Et si cette année, votre décoration de Noël était entièrement réalisée de vos mains ?

Le Musée de l’Image Populaire vous invite à découvrir une technique artisanale fascinante le métal repoussé. Lors de cet atelier créatif réservé aux adultes, vous réaliserez une élégante crèche de Noël en donnant du relief à une fine feuille de métal grâce à des outils simples et accessibles.

Pas à pas, vous apprendrez à embosser les motifs, jouer avec les volumes et faire naître les personnages de la Nativité dans une composition délicate, inspirée des arts décoratifs traditionnels. Cette création, à la fois raffinée et intemporelle, trouvera naturellement sa place dans votre décoration de fêtes ou fera un cadeau unique et fait main.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, prenez le temps de découvrir ce savoir-faire original et laissez libre cours à votre créativité. Aucune expérience n’est nécessaire chacun repartira avec une magnifique crèche en métal repoussé, prête à être exposée pour Noël. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

In a warm and friendly atmosphere, take the time to discover this unique craft and let your creativity run wild.

L’événement Atelier de Noël Créez une crèche de Noël en métal repoussé (adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder