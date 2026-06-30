Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Créez vos décors de fenêtre en papier découpé (adulte)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 15:00:00

fin : 2026-12-20 17:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Aucune expérience n’est nécessaire chacun repartira avec plusieurs décors en papier, prêts à être installés sur les vitres ou suspendus dans la maison.

Et si, cette année, vos fenêtres devenaient de véritables tableaux de Noël ?

Le Musée de l’Image Populaire vous invite à découvrir l’art délicat du papier découpé à travers un atelier créatif spécialement conçu pour les adultes. Inspirés des traditions de décoration hivernale, vous réaliserez de magnifiques décors ajourés qui viendront habiller vos fenêtres et diffuser une atmosphère chaleureuse dans votre intérieur.

Munis de papier, d’un cutter de précision et de quelques astuces, vous apprendrez à découper avec finesse des motifs inspirés de Noël flocons, sapins, étoiles, villages, animaux de la forêt ou scènes hivernales. Le jeu de la lumière à travers les découpes donnera vie à vos créations et apportera une touche de poésie à votre décoration de fêtes.

Dans une ambiance conviviale, laissez-vous guider pas à pas et découvrez une technique accessible à tous. Aucune expérience n’est nécessaire chacun repartira avec plusieurs décors en papier, prêts à être installés sur les vitres ou suspendus dans la maison. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

No experience is necessary: everyone will leave with several paper decorations, ready to be placed on windows or hung around the house.

L’événement Atelier de Noël Créez vos décors de fenêtre en papier découpé (adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder