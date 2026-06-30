Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Décoration de biscuits de Noël avec Charlotte Biscuit Vanille (adulte)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-17 17:00:00

fin : 2026-12-17 18:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Une parenthèse chaleureuse et gourmande pour entrer dans la magie de Noël tout en laissant libre cours à votre créativité.

Et si cette année, vos biscuits devenaient de véritables petites œuvres d’art ?

À l’approche des fêtes, venez partager un moment gourmand et créatif en compagnie de Charlotte, créatrice de Biscuit Vanille, spécialisée dans les biscuits décorés personnalisés.

Lors de cet atelier, vous découvrirez les techniques de décoration au glaçage royal pour transformer de délicieux biscuits de Noël en créations aussi élégantes que savoureuses. Charlotte vous guidera pas à pas dans la réalisation de plusieurs modèles, en vous transmettant ses astuces pour maîtriser les contours, les remplissages et les finitions.

Que vous soyez débutant ou amateur de loisirs créatifs, cet atelier est accessible à tous. Vous repartirez avec vos biscuits décorés, prêts à être offerts… ou dégustés !

Une parenthèse chaleureuse et gourmande pour entrer dans la magie de Noël tout en laissant libre cours à votre créativité. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

A warm and delicious break to get into the Christmas spirit while letting your creativity run wild.

L’événement Atelier de Noël Décoration de biscuits de Noël avec Charlotte Biscuit Vanille (adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder