Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Fabrication de boules de Noël en papier découpé 2D (à partir de 8 ans)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 14:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Étoiles, flocons, sapins et autres décors festifs viendront habiller leurs créations qui pourront ensuite décorer les fenêtres de la maison.

Noël approche et les décorations prennent peu à peu place dans la maison !

Le Musée de l’Image Populaire François Lotz propose aux enfants à partir de 8 ans un atelier créatif pour fabriquer de jolies boules de Noël en papier découpé. Munis de ciseaux et guidés pas à pas, ils donneront vie à de délicats motifs inspirés de la magie de Noël.

Étoiles, flocons, sapins et autres décors festifs viendront habiller leurs créations qui pourront ensuite décorer les fenêtres de la maison. Un moment de création, de patience et de plaisir pour préparer les fêtes tout en douceur. .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

Stars, snowflakes, Christmas trees, and other festive decorations will adorn their creations, which can then be used to decorate the windows of the house.

L’événement Atelier de Noël Fabrication de boules de Noël en papier découpé 2D (à partir de 8 ans) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder