Atelier de Noël Fabrication d’une boule de Noël en papier (à partir de 9 ans) Val-de-Moder
samedi 5 décembre 2026 · Val-de-Moder
Informations pratiques
Val-de-Moder
Atelier de Noël Fabrication d’une boule de Noël en papier (à partir de 9 ans)
24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Les enfants découvriront la technique de découpage de papier le canivet, les bons gestes et nombreuses astuces
Pour rentrer lentement dans l’ambiance de Noël, cet atelier permettra aux enfants de créer et décorer leur maison de l’avent pour attendre patiemment cette grande journée.
Les enfants découvriront la technique de découpage de papier le canivet, les bons gestes et nombreuses astuces .
24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr
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English :
Children will learn the art of paper cutting: the canivet technique, the proper techniques, and many tips
L’événement Atelier de Noël Fabrication d’une boule de Noël en papier (à partir de 9 ans) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder
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