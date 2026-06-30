Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Fabrication d’une boule de Noël en papier (à partir de 9 ans)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Les enfants découvriront la technique de découpage de papier le canivet, les bons gestes et nombreuses astuces

Pour rentrer lentement dans l’ambiance de Noël, cet atelier permettra aux enfants de créer et décorer leur maison de l’avent pour attendre patiemment cette grande journée.

Les enfants découvriront la technique de découpage de papier le canivet, les bons gestes et nombreuses astuces .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

Children will learn the art of paper cutting: the canivet technique, the proper techniques, and many tips

L’événement Atelier de Noël Fabrication d’une boule de Noël en papier (à partir de 9 ans) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder