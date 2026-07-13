Informations pratiques

Val-de-Moder

Atelier de Noël Fabriquez des grandes étoiles en Noël en papier (adulte)

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-18 15:00:00

fin : 2026-12-18 17:00:00

Date(s) :

2026-12-18

Repartez avec vos créations et de nouvelles idées pour décorer votre intérieur ou offrir des cadeaux personnalisés pour les fêtes !

Au cœur de la féerie de Noël, le Musée de l’Image Populaire vous propose un atelier créatif unique dédié aux adultes Fabriquez de grandes étoiles en papier. Plongez dans l’esprit festif et réalisez vos propres décorations en suivant des techniques artisanales. Guidé par Carole, vous apprendrez à manipuler le papier pour créer de superbes étoiles qui illumineront vos espaces.

Que vous soyez débutant ou expert, cet atelier vous offrira un moment de détente et de créativité, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Repartez avec vos créations et de nouvelles idées pour décorer votre intérieur ou offrir des cadeaux personnalisés pour les fêtes ! .

24 Rue du Dr Albert Schweitzer Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 80 05 musee@commune-valdemoder.fr

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English :

Head home with your creations and new ideas for decorating your home or giving personalized gifts for the holidays!

L’événement Atelier de Noël Fabriquez des grandes étoiles en Noël en papier (adulte) Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-06-30 par Val de Moder